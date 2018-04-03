Команда Михайловской военной артиллерийской академии стала победителем Студенческой гребной лиги на тренажерах-эргометрах

В индивидуальном зачете по итогам семи этапов среди почти тысячи гребцов Илья Башмаков был признан абсолютным чемпионом этих соревнований.

Команда Михайловской военной артиллерийской академии (МВАА) в финале чемпионата зимнего сезона Студенческой гребной лиги на тренажерах-эргометрах, проходившем в г. Санкт-Петербурге проявив спортивное мужество, стала победителем, обойдя 59 команд вузов страны.

В состав сборной МВАА вошли курсанты: Дмитрий Зимин Михаил Александров , Артем Жукович, Илья Башмаков (капитан команды). В индивидуальном зачете по итогам семи этапов среди почти тысячи гребцов Илья Башмаков был признан абсолютным чемпионом Студенческой гребной лиги.

В эстафете 4х250 м команда прошла за 2 мин 27,80 с, установив новый рекорд чемпионата Студенческой гребной лиги. Михайловцы стали победителями и в командной гонке на 1 км, улучшив собственные показатели прошлого сезона,

Начальник академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев поздравил победителей, умело сочетающих хорошую учебу с занятиями спортом. Он пожелал ребятам и дальше покорять спортивные олимпы и отличной учебы.