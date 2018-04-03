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Команда Михайловской военной артиллерийской академии стала победителем Студенческой гребной лиги на тренажерах-эргометрах
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Команда Михайловской военной артиллерийской академии стала победителем Студенческой гребной лиги на тренажерах-эргометрах 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В индивидуальном зачете по итогам семи этапов среди почти тысячи гребцов Илья Башмаков был признан абсолютным чемпионом этих соревнований.
Команда Михайловской военной артиллерийской академии (МВАА) в финале чемпионата зимнего сезона Студенческой гребной лиги на тренажерах-эргометрах, проходившем в г. Санкт-Петербурге проявив спортивное мужество, стала победителем, обойдя 59 команд вузов страны.
В состав сборной МВАА вошли курсанты: Дмитрий Зимин, Михаил Александров, Артем Жукович, Илья Башмаков (капитан команды). В индивидуальном зачете по итогам семи этапов среди почти тысячи гребцов Илья Башмаков был признан абсолютным чемпионом Студенческой гребной лиги.
В эстафете 4х250 м команда прошла за 2 мин 27,80 с, установив новый рекорд чемпионата Студенческой гребной лиги. Михайловцы стали победителями и в командной гонке на 1 км, улучшив собственные показатели прошлого сезона,
Эти победы — заслуга и тренера команды, старшего преподавателя кафедры физической подготовки Александра Фадеева, а также начальника кафедры полковника Вячеслава Горохова. Общий рейтинг команды сложился из спортивного мастерства всех участников команды, показавших на промежуточных этапах лучшие результаты, — курсантов Сергея Бородина, Валерия Куликова, Евгения Коркина, Артема Медведева, Владислава Гузь, Николая Липейцева, Егора Муранова, Руслана Клинкова, Дмитрия Зимина, Михаила Александрова, Артема Жуковича, Ильи Башмакова.
Начальник академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев поздравил победителей, умело сочетающих хорошую учебу с занятиями спортом. Он пожелал ребятам и дальше покорять спортивные олимпы и отличной учебы.
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