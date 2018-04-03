Лондон не может пойти на сближение с Россией из-за «агрессивного поведения» Москвы 

Лондон хотел бы более конструктивных отношений с Россией, но Соединенное Королевство вынуждено сдерживать себя из-за «агрессивного поведения» Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя канцелярии британского премьер-министра.
Он отметил, что Великобритания не верит в быструю восстановление отношений между двумя странами. «так как вызовы, которые представляет собой российская сторона, будут сохраняться годы», — добавили в Лондоне.
Газета.ру напоминает, что обострение между РФ и Британией произошло после отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Лондон винит Москву в инциденте, Кремль эти обвинения отрицает и просит представить реальные доказательства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал домыслами публикацию о разработке на российской территории отравляющих веществ. По его словам, это «чрезвычайно сенсативный» вопрос.