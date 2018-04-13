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Конфликт вокруг оптимизации спортшколы «Конас» в Челябинске разрешен
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Конфликт вокруг оптимизации спортшколы «Конас» в Челябинске разрешен 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИАНА Урал-пресс-информ
Благодаря Общероссийскому народному фронту разрешена конфликтная ситуация вокруг оптимизации спортшколы олимпийского резерва «Конас» в Челябинске; ранее коллектив школы объявил голодовку в знак протеста против увольнения без объяснения причин заслуженного тренера Олега Строгонова и развала школы.
Как следует из поступившего в редакцию газеты ВЗГЛЯД пресс-релиза, руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов провел переговоры с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.
«Челябинское отделение ОНФ проделало огромную работу и достигло конструктивного диалога между коллективом спортшколы «Конас» и городскими чиновниками. У нас состоялся обстоятельный разговор с губернатором Челябинской области. Мы нашли взаимопонимание с Борисом Александровичем по решению сложной ситуации вокруг школы «Конас» и голодовки тренеров. Отрадно, что власти прислушались к доводам Народного фронта и людям, отстаивающим свою позицию», — отметил Анисимов.
После того, как власти приняли вариант решения, который всех устраивает, Олег Строгонов останется в руководстве спортивной школы и продолжит воспитывать чемпионов, добавил Анисимов.
Также ОНФ обратился к участникам акции протеста с просьбой остановить голодовку, так как конструктивный диалог городских властей и тренеров состоялся. В результате голодовку прекратили.
«Для нас важна позиция Общероссийского народного фронта в этой сложной ситуации. Нам вместе с «фронтовиками» удалось донести до главы региона и главы города Челябинска необходимость сохранения незыблемых традиций спортшколы и её коллектива. Мы выходим из голодовки. Я благодарен коллективу, спортсменам и родителям нашей спортивной школы, которые нас поддерживали», — сказал главный тренер спортивной школы, участвовавший в акции, Владимир Холкин.
В сентябре 2017 года в челябинское реготделение ОНФ обратились родители воспитанников нескольких спортивных школ Челябинска, которые выступили против оптимизации спортшкол.
Представители ОНФ пригласили чиновников к совместному обсуждению проблемы. На встрече чиновники городской администрации не привели никаких аргументов о необходимости оптимизации, не представили программу оптимизации спортивных школ, утверждённую в установленном законом порядке. По итогам круглого стола координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям», зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина направила депутатский запрос в адрес главы города с целью разъяснить экономические и правовые обоснования оптимизации спортшкол. Всего под этот процесс попадали 52 профильных учреждения. На запрос был получен формальный ответ: в частности, в письме говорилось, что «данная необходимость продиктована современными социально-экономическими условиями и проводится с целью повышения эффективности и улучшения работы учреждений». Никаких реальных цифр, доводов в пользу оптимизации детского спорта не приводится.
В конце марта директор спортшколы по карате «Конас» Строгонов, который руководит школой 30 лет, был уволен с занимаемой должности. По общему мнению, Строгонов был уволен в отместку за активную позицию против бездумной оптимизации спортшкол. После этого более 300 человек, среди которых родители и дети-спортсмены, провели пикет в сквере «Алое поле» Челябинска, однако чиновники показали полное безразличие к происходящему.
В свою очередь, Духанина направила обращение министру спорта России Павлу Колобкову с просьбой взять под личный контроль ситуацию с оптимизацией детско-юношеских спортивных школ Челябинска.
Последней каплей в терпении людей стала информация об исключении 55 спортсменов-детей из списка сборной по каратэ Челябинской области. Тогда доведенные до отчаяния тренеры школы «Конас» пошли на крайние меры и 4 апреля объявили голодовку. Уведомление о начале голодовки было направлено губернатору области, спикеру гордумы и главе города Челябинска.
Представители ОНФ повторно обратились к губернатору Челябинской области и главе города с просьбой добиться от подчиненных, курирующих оптимизацию детских спортивных школ в Челябинске, выполнять свои служебные обязанности в интересах спортсменов, родителей и тренерского состава, принимать решения взвешенно и обдуманно. Общественники также попросили губернатора вмешаться в ситуацию с увольнением без объяснения причин директора спортшколы «Конас» Строгонова.
Подробно о ситуации на страницах газеты ВЗГЛЯД рассказывал член Центрального штаба ОНФ, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.
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