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Власти Челябинска зовут на встречу родителей воспитанников школы «Конас»
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Власти Челябинска зовут на встречу родителей воспитанников школы «Конас» 

АиФ 54 минуты назад
Фото: АиФ
Мэрия Челябинска пригласила на встречу родителей воспитанников спортшколы «Конас», сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Чиновники попросили инициативную группу родителей детей, занимающихся в спортивной школе олимпийского резерва «Конас», прийти в управление по физической культуре, спорту и туризму городской администрации. Встреча состоится в среду, 11 апреля, в 18 часов вечера. С возмущенными жителями готов поговорить начальник управления спорта Евгений Иванов.
Напомним, на прошлой неделе жители Челябинска вышли на пикет против оптимизации спортивных школ и в защиту уволенного директора школы спортшколы единоборств «Конас» Олега Строгонова. На следующий день, 4 апреля, не дождавшись реакции властей, два десятка тренеров объявили голодовку. Вскоре один из них был госпитализирован. Накануне представители Общероссийского народного фронта потребовали от губернатора Челябинской области проверить процесс оптимизации детских спортивных школ.
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