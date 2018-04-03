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Жители Челябинска вышли на пикет против оптимизации спортивных школ
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Жители Челябинска вышли на пикет против оптимизации спортивных школ 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Жители Челябинска во вторник, 3 апреля, вышли на пикет в защиту уволенного директора школы олимпийского резерва «Конас» Олега Строгонова и против оптимизации детских спортивных учреждений города, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Пикет прошёл в сквере на Алом поле. В нём приняли участие работники «Конаса», юные спортсмены вместе родители и ветераны спорта. Горожане потребовали от чиновников вернуть на работу директора спортивной школы, которого 26 марта известили об увольнении без объяснения причин. Это стало дня него настоящим ударом. В итоге врачи госпитализировали Строгонова в кардиологическое отделение больницы.
«Спортивная общественность Челябинска возмущена произошедшим и требуют от властей отменить своё необоснованное решение. Олег Иванович — заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры, мастер спорта СССР, — отмечают в «Конасе». — Он более 40 лет отдал развитию каратэ в Челябинске. Олег Строгонов создал «Конас» 30 лет назад. Сейчас единоборствами там занимаются более тысячи детей. Из стен школы вышли 10 мастеров спорта международного класса, более 50 мастеров спорта».
Отметим, что челябинцы собрали уже более 1,3 тыс. подписей под петицией в защиту Олега Строгонова.
Остановить оптимизацию спортивных школ в Челябинске, которая началась в 2017 году, потребовали и представители Общероссийского народного фронта. Соответствующее обращение в Минспорт России направила координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям», депутат Госдумы Любовь Духанина. Общественники отмечают, что данный процесс был запущен без учёта мнения родителей, учеников и спортивного сообщества. До сих пор им не представлены экономические обоснования реформы массового спорта и ожидаемые положительные изменения, которые она принесёт юным спортсменам.
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