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Газзаев выступил за расширение РФПЛ
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Газзаев выступил за расширение РФПЛ 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Известный российский тренер Валерий Газзаев выступил за увеличение числа участников РФПЛ.
"Предложение касается расширения Премьер-лиги с 16 до 18 либо даже до 20 клубов. Мы считаем, что для такой огромной страны как Россия 16 клубов в высшем футбольном дивизионе — слишком мало. Расширение станет дополнительным стимулом для развития футбола в регионах и позволит увеличить количество кандидатов в национальную, молодёжную и юношеские сборные. Странно слышать, что кто-то предлагает сократить число клубов. Такое заявление могут сделать дилетанты либо те, кто не мыслит государственными масштабами" — сказал Газзаев.
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