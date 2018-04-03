Газзаев выступил за расширение РФПЛ

Известный российский тренер Валерий Газзаев выступил за увеличение числа участников РФПЛ.

"Предложение касается расширения Премьер-лиги с 16 до 18 либо даже до 20 клубов. Мы считаем, что для такой огромной страны как Россия 16 клубов в высшем футбольном дивизионе — слишком мало. Расширение станет дополнительным стимулом для развития футбола в регионах и позволит увеличить количество кандидатов в национальную, молодёжную и юношеские сборные. Странно слышать, что кто-то предлагает сократить число клубов. Такое заявление могут сделать дилетанты либо те, кто не мыслит государственными масштабами" — сказал Газзаев.