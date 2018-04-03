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Москва онлайн и TVоя Москва покажут лекцию Леры Любарской о развитии YouTube
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Москва онлайн и TVоя Москва покажут лекцию Леры Любарской о развитии YouTube 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
7 апреля в 12:00 в ЦДК в рамках конкурса «TVоя Москва» состоится лекция по теме — «Девочки на YouTube: эволюция развития контента». Прочитает ее блогер Лера Любарская.
На лекции затронут темы: история YouTube; сопоставление контента разных девушек-блогеров: чему мы у них научились, от чего стоит отказаться; что ждет девушек на YouTube в будущем; feminism year на YouTube.
Смотрите 7 апреля в 12:00 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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