Ещё
Видео: турбированный и атмосферный багги сравнили в гонке по песчаной горе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео: турбированный и атмосферный багги сравнили в гонке по песчаной горе 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Два мотовездехода Polaris RZR с разными двигателями сравнили в гонке по песчаной горе. Ролик с заезда опубликован на канале UTV Guide на YouTube.
В гонке приняли участие багги с литровыми двухцилиндровыми моторами. Мощность атмосферного агрегата составляет 110 лошадиных сил, а турбированного — 168. Обе модели укомплектованы системами подключаемого полного привода.
В декабре 2017 года сообщалось о том, что компании Polaris и Red Bull запустят совместную гоночную серию для багги. Чемпионат появится в 2018 году и будет выступать в качестве гонок поддержки серии Global Rallycross.
А вы уже читаете
«Мотор» в Телеграме?
Motor.ru: последние новости
Футболистам "Манчестер Юнайтед" запретили принимать в подарок спорткары Видео: болид Formula E устроил гонку против двух самолетов Японцы проехали на «Приусе» по маршруту ралли «Париж-Дакар»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборную России лишили серебра52
Голый заезд23
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Когда „Спартак“ проигрывает, все валят на врачей»1
Пять хоккеистов «Салавата Юлаева» покинули команду
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение