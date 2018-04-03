В Коломне установлен рекорд в часовом беге на коньках

В конькобежном центре «Коломна»в рамках VIII Всероссийских соревнований «Коломенский лед» состоялся забег на установление мирового достижения в часовом беге на коньках. Спортсмен из Германии Олаф Котва в честь 20‐летия своего собственного спортивного достижения пробежал на коломенской ледовой арене 37 километров 214 метров (93 круга 14 метров). Об этом сообщает пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В копилке немецкого спортсмена — два мировых рекорда в этой дисциплине, установленные на ледовых аренах Инцеля и Калгари — более 40 километров за 1 час. На дистанции Олаф показал высококлассную технику и остался доволен своим результатом. Сам Котва является активным участником конькобежного ветеранского движения и считает, что этот забег должен повысить интерес к конькобежному спорту и придать импульс ветеранским соревнованиям.

Конькобежец долго готовился к выступлению, а местом его проведения выбрал Коломну, которую считает своим вторым домом и ценит за гостеприимство и теплый прием.

Отвечая на вопрос, почему многие спортсмены для своих рекордов выбирают «Коломенский лед», министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что сегодня этот комплекс считается одним из лучших в мире и готов принимать первенства не только российского, но и международного уровня, приведя в пример чемпионат мира по конькобежному спорту 2016 года, чемпионат Европы 2018 года, а также Всероссийские соревнования по зимним видам спорта, на которых выступили спортсмены, которых не допустили до Олимпийских игр в Южной Корее.

На протяжении нескольких сезонов центр «Коломна» занимает пятое место в рейтинге самых быстрых катков мира и первое среди российских катков. Качеству льда в центре уделяется повышенное внимание. А к проведению соревнований по каждому виду спорта, лед готовят по определенным стандартам

— Роман Терюшков.

Ранее сообщалось, что норвежский биатлонист Уле‐Эйнар Бьорндален на состоявшейся пресс‐конференции заявил, что решил покинуть спорт из‐за возникших проблем со здоровьем.