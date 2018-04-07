Ещё
Дрон столкнулся с НЛО в Исландии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дрон столкнулся с НЛО в Исландии 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
В Исландии дрон зафиксировал НЛО и врезался в него. Исландия давно известна среди уфологов регулярными сообщениями об НЛО и контактах с представителями внеземной цивилизации. С каждым годом число случаев обнаружения НЛО в небе над территорией государства только увеличивается. На этот раз снять космический корабль удалось даже не с земли, а с воздуха, посредством дрона.
Соответствующее видео появилось на одном из интернет-каналов, посвященных НЛО. Известно, что кадры были сняты неподалеку от водопада Диньянди, сообщает Vistanews.
В начале ролика объектив камеры сфокусирован на неизвестном летающем аппарате, который напоминает летающую тарелку. Космический корабль парит в нескольких метрах над водой, вращаясь при этом вокруг собственной оси. На его корпусе можно рассмотреть черные отверстия в виде квадратов — вероятнее всего, это иллюминаторы. Оценить дальнейшее развитие событий невозможно, так как дрон внезапно врезается в объект и терпит крушение.
Реакция на ролик оказалась неоднозначной. Большинство пользователей с интересом отметили нетипичный вид НЛО, в частности то, что скорость вращения верхней и нижней частей корабля различны. Некоторые обвинили авторов ролика в создании очередного фейка. Такой вывод они сделали, заметив признаки использования CGI-эффектов.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Турции НЛО чуть не врезался в пассажирский самолет. Свидетелями ЧП стали пассажиры воздушного судна. По словам очевидцев, неопознанный объект внезапно возник над облаками и некоторое время сопровождал самолет, словно пытаясь максимально к нему приблизиться. После этого космический корабль так же внезапно исчез, оставив после себя длинный шлейф.
Новости об НЛО: К Земле летят сотни НЛО
Свободная пресса: последние новости
Посольство РФ в Лондоне направило в МИД Британии ноту с просьбой о встрече с Джонсоном Златан Ибрагимович стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси» «Спартак» победил «Крылья Советов» в четвертьфинале Кубка России
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил на обвинения в трусости30
«Я не заинтересован в деньгах „Зенита“1
Ягудин с женой попали в больницу28
UFC 223. Нурмагомедов — Яквинта. Начало текстовой трансляции в 5:00 мск.
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение