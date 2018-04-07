Дрон столкнулся с НЛО в Исландии

В Исландии дрон зафиксировал НЛО и врезался в него. Исландия давно известна среди уфологов регулярными сообщениями об НЛО и контактах с представителями внеземной цивилизации. С каждым годом число случаев обнаружения НЛО в небе над территорией государства только увеличивается. На этот раз снять космический корабль удалось даже не с земли, а с воздуха, посредством дрона.

Соответствующее видео появилось на одном из интернет-каналов, посвященных НЛО. Известно, что кадры были сняты неподалеку от водопада Диньянди, сообщает Vistanews.

В начале ролика объектив камеры сфокусирован на неизвестном летающем аппарате, который напоминает летающую тарелку. Космический корабль парит в нескольких метрах над водой, вращаясь при этом вокруг собственной оси. На его корпусе можно рассмотреть черные отверстия в виде квадратов — вероятнее всего, это иллюминаторы. Оценить дальнейшее развитие событий невозможно, так как дрон внезапно врезается в объект и терпит крушение.

Реакция на ролик оказалась неоднозначной. Большинство пользователей с интересом отметили нетипичный вид НЛО, в частности то, что скорость вращения верхней и нижней частей корабля различны. Некоторые обвинили авторов ролика в создании очередного фейка. Такой вывод они сделали, заметив признаки использования CGI-эффектов.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Турции НЛО чуть не врезался в пассажирский самолет. Свидетелями ЧП стали пассажиры воздушного судна. По словам очевидцев, неопознанный объект внезапно возник над облаками и некоторое время сопровождал самолет, словно пытаясь максимально к нему приблизиться. После этого космический корабль так же внезапно исчез, оставив после себя длинный шлейф.

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