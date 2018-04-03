Пассажир самолета, пролетая над Эгейским морем, снял на видео НЛО

Видео с загадочным объектом набрало на YouTube более 450 тысяч просмотров.

Пассажиры авиалайнера, пролетая над территорией Турции, увидели в иллюминатор загадочную и непонятную конструкцию, которая медленно передвигалась вдоль летящего в небе самолета.

По мнению автора видео, Керри Форидеса, на камеру попало НЛО. На кадрах видно, как это «нечто» будто стоит на месте в то время, как самолёт пролетает рядом.

Видео с загадочным объектом набрало на YouTube более 450 тысяч просмотров. Пользователи в комментариях выдвигают гипотезы, что это «существо» может быть действительно неопознанным летающим объектом, а также самолетом американских или турецких ВВС.

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