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В Турции НЛО «погнался» за пассажирским самолетом
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В Турции НЛО «погнался» за пассажирским самолетом 

Мир24 53 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Пассажиры авиалайнера, летевшего над Эгейским морем в Турции, заметили за бортом загадочный объект, который они приняли за НЛО, сообщает газета «Вечерняя Москва».
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