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Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам марта
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Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам марта 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене попала в список претендентов на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам марта, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы Европейской легкоатлетической ассоциации, кроме россиянки на приз претендуют британская спортсменка Катарина Джонсон-Томпсон, венгерка Анита Мартон, представительница Хорватии Сандра Перкович и прыгунья в длину из Сербии Ивана Спанович.
Итоги голосования, которое проходит в социальных сетях, будут известны 7 апреля.
Ранее Ласицкене была признана лучшей легкоатлеткой зимнего сезона.
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