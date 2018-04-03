Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам марта 

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене попала в список претендентов на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам марта, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы Европейской легкоатлетической ассоциации, кроме россиянки на приз претендуют британская спортсменка Катарина Джонсон-Томпсон, венгерка Анита Мартон, представительница Хорватии Сандра Перкович и прыгунья в длину из Сербии Ивана Спанович.
Итоги голосования, которое проходит в социальных сетях, будут известны 7 апреля.
Ранее Ласицкене была признана лучшей легкоатлеткой зимнего сезона.