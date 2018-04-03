Кросс «Лисья гора». Принять участие и зарегистрироваться. Что такое кросс?

Открыта регистрация на новый забег от команды «Бегового сообщества».

15 апреля в Битцевском парке пройдёт первый в этом году кросс «Лисья гора» — забег по пересечённой местности, организованный командой «Бегового сообщества». Первый в Москве классический кросс для массовой аудитории состоялся в октябре прошлого года. Соревнования проводились на круговой трассе с раздельными стартами для разных возрастных категорий. Более 600 человек смогли попробовать свои силы в новой для них дисциплине лёгкой атлетики и окунуться в неповторимую атмосферу соревнований.

Посмотреть ролик с соревнований прошлого года на официальном канале Московского Марафона в YouTube.

Кроссовый сезон традиционно проходит осенью и весной. Забеги такого формата особенно популярны в США и Великобритании и ежегодно привлекают внимание сотен участников и зрителей своей зрелищностью и динамичностью.

Организаторы самых массовых забегов в России поставили задачу познакомить свою аудиторию с новыми форматами забегов и привлечь к ним большое количество участников. В 2018 году команда «Бегового сообщества» проведёт кросс дважды — 15 апреля и 14 октября.

Принять участие в «Лисьей горе» смогут все желающие с 18 лет. Старты на дистанциях от 2 км до 8 км разделены по возрастным группам и проводятся отдельно для мужчин и женщин, как это принято в мировой практике кроссового бега. Тройку лидеров каждой категории и дистанции наградят призами.

Дистанции:

Регистрация на забег открыта до 6 апреля.