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Команда «Калашникова» и Минобороны выиграла чемпионат Бельгии по стрельбе
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Команда «Калашникова» и Минобороны выиграла чемпионат Бельгии по стрельбе 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Совместная команда «Калашникова» и Минобороны РФ стала победителем на открытом чемпионате Бельгии по динамической стрельбе среди военных, сообщает концерн «Калашников» во вторник.
"Совместная команда концерна «Калашников» и Министерства обороны РФ стала абсолютным победителем открытого чемпионата Бельгии по динамичной стрельбе среди военнослужащих. Чемпионат проходил 26-30 марта 2018 года в городе Марш-ан-Фамен под эгидой международного совета военного спорта (CISM), который является одной из крупнейших спортивных организаций в мире", — говорится в сообщении.
Россия выступала на этом чемпионате впервые. В турнире приняли участие 33 команды из восьми стран.
Российская команда была полностью экипирована и вооружена продукцией «Калашникова»: комплектами многослойной военной одежды и экипировки, а также автоматами АК-74 и пистолетами Ярыгина.
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