Команда «Калашникова» и Минобороны выиграла чемпионат Бельгии по стрельбе

"Совместная команда концерна «Калашников» и Министерства обороны РФ стала абсолютным победителем открытого чемпионата Бельгии по динамичной стрельбе среди военнослужащих. Чемпионат проходил 26-30 марта 2018 года в городе Марш-ан-Фамен под эгидой международного совета военного спорта (CISM), который является одной из крупнейших спортивных организаций в мире", — говорится в сообщении.

Россия выступала на этом чемпионате впервые. В турнире приняли участие 33 команды из восьми стран.

Российская команда была полностью экипирована и вооружена продукцией «Калашникова»: комплектами многослойной военной одежды и экипировки, а также автоматами АК-74 и пистолетами Ярыгина.