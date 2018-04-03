Александр Кувалдин: Хорошие зарплаты пошли в 1998 году

Напомним, в составе бело-голубых форвард становился чемпионом России в 1995 и 2000 годах.

— Вообще хорошие зарплаты пошли в 98 году. А так суммы были разные. Называть цифры не буду, но принцип был такой: небольшая зарплата, хорошие премиальные. Но опять-таки они зависели от результата. Одержали победу — начислили, условно говоря, две тысячи, а если проиграли, то их вычитают. Так что если ты хочешь заработать, то надо выигрывать. Подводили итог каждый месяц. Допустим, выиграл 10 игр, проиграл две, значит двадцать начислили, а четыре вычли. Итого ты получишь шестнадцать, — сказал Кувалдин.