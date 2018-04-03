Команда школы № 1798 успешно выступила в международном турнире по бадминтону

Юные спортсмены — ученики школы, посещающие секцию дополнительного образования по бадминтону, приняли участие в пятом международном турнире по бадминтону, организованном Французским лицеем им А. Дюма.

Школьников подготовила к состязаниям учитель физкультуры Юлия Шибаева. Двадцать два человека — ученики классов с пятого по одиннадцатый — в составе команды школы № 1798 соревновались в четырех возрастных категориях. Турнир стал серьезным испытанием для юных новогиреевских спортсменов, так как соперники были очень достойные. Тем не менее команда школы № 1798 заняла весь пьедестал почета в трех номинациях: «Юноши 15-17 лет», «Юноши 12-14 лет» и «Девушки 15-17 лет». Кроме того, в номинации «Девушки 12-14 лет» новогиреевскими участниками турнира были завоеваны еще два первых места.

Фото — школа № 1798