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Обыграли команду из Москвы: пермяки Зоя Бербер и Олег Верещагин приняли участие в шоу «Где логика?»
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Обыграли команду из Москвы: пермяки Зоя Бербер и Олег Верещагин приняли участие в шоу «Где логика?» 

59.ru 52 минуты назад
Фото: 59.ru
Пермские актеры Зоя Бербер и Олег Верещагин обыграли москвичей в юмористическом шоу на ТНТ «Где логика?». Пермяки разгадывали ребусы, тексты песен и сказок, загаданные авторами передачи. Соперниками пермских артистов стали резидент «Камеди клаб» Дмитрий Кожома и блогер Амиран Сардаров.
Публикация от Где Логика (@gde_logika_tnt) 1 Апр 2018 в 1:38 PDT  В первом раунде игроки должны были найти общее у трех предметов. Первая тройка: лебеди, лосины и бумага. Зоя Бербер решила, что все эти понятия объединяет грация. Однако правильный ответ дали москвичи — это оказался балет. А с помощью подсказки ведущего пермяки угадали, что объединяет театральный балкон, целующуюся парочку в кинозале и вулканы — ответ был «камчатка». Мгновенно Зоя среагировала на тройку фотографий: варежка, клюв и фонтан. — Говорят же: закрой варежку и закрой клюв. А про фонтан говорят, когда речь не остановить. Так что наш ответ — рот, — сравняла счет в первом раунде Зоя Бербер. А Олег Верещагин угадал, что милицейский уазик, воздушный шар и игральную карту объединяют собаки. — Милицейский уазик все называют бобиком, дальше идет шарик, а потом тузик — все это клички животных. Конкретно собак, — ответил пермяк. Во втором конкурсе надо было из двух фотографий объединить понятия и вывести новое. Увидев шкаф и бухгалтера, команда москвичей не смогла решить задание, а Бербер и Верещагин сразу поняли, что это банкомат. — А вы хотели, чтобы на одной картинке была банка, а на другой мат? Тогда бы выиграли? — посмеялся над москвичами Верещагин. Со второй попытки пермяки угадали, что объединяет квадрокоптер и мужчину, который очень любит сладкое. — Это же Карлсон! — воскликнул Верещагин.
Публикация от Где Логика (@gde_logika_tnt) 30 Мар 2018 в 9:22 PDT  В раунде «Бой с тенью» Зоя и Олег правильно отгадали только Леонида Ильича Брежнева, но не узнали Анжелину Джоли, Данилу Козловского и Хулио Иглесиаса. В конкурсе, где надо было угадывать названия фильмов, пермяки отгадали ленты «Особенности национальной охоты», «Пила» и «Во все тяжкие». А в финале пермяки быстрее и точнее москвичей отгадывали фразеологизмы и фразы из песен сказок. Со счетом 9:4 победила команда из города Пермь. В подарок за победу Зоя и Олег получили главный приз передачи — железную гирю. Ранее Зоя Бербер рассказывала о своих съемках в сериале «Проспекты». А Олег Верещагин снялся в весенней комедии про свадбу, которая выйдет в мае.
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