Обыграли команду из Москвы: пермяки Зоя Бербер и Олег Верещагин приняли участие в шоу «Где логика?»

Публикация от Где Логика (@gde_logika_tnt) 1 Апр 2018 в 1:38 PDT В первом раунде игроки должны были найти общее у трех предметов. Первая тройка: лебеди, лосины и бумага. Зоя Бербер решила, что все эти понятия объединяет грация. Однако правильный ответ дали москвичи — это оказался балет. А с помощью подсказки ведущего пермяки угадали, что объединяет театральный балкон, целующуюся парочку в кинозале и вулканы — ответ был «камчатка». Мгновенно Зоя среагировала на тройку фотографий: варежка, клюв и фонтан. — Говорят же: закрой варежку и закрой клюв. А про фонтан говорят, когда речь не остановить. Так что наш ответ — рот, — сравняла счет в первом раунде Зоя Бербер. А Олег Верещагин угадал, что милицейский уазик, воздушный шар и игральную карту объединяют собаки. — Милицейский уазик все называют бобиком, дальше идет шарик, а потом тузик — все это клички животных. Конкретно собак, — ответил пермяк. Во втором конкурсе надо было из двух фотографий объединить понятия и вывести новое. Увидев шкаф и бухгалтера, команда москвичей не смогла решить задание, а Бербер и Верещагин сразу поняли, что это банкомат. — А вы хотели, чтобы на одной картинке была банка, а на другой мат? Тогда бы выиграли? — посмеялся над москвичами Верещагин. Со второй попытки пермяки угадали, что объединяет квадрокоптер и мужчину, который очень любит сладкое. — Это же Карлсон! — воскликнул Верещагин.