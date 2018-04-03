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Команда «Калашникова» и Минобороны победила в чемпионате Бельгии по стрельбе
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Команда «Калашникова» и Минобороны победила в чемпионате Бельгии по стрельбе 

RT на русском 54 минуты назад
Совместная команда концерна «Калашников» и Минобороны России стала абсолютным победителем открытого чемпионата Бельгии по динамичной стрельбе среди военнослужащих. Российская команда заняла 1 место в командном зачёте и первые три места в личном зачёте.
В турнире участвовали 33 команды из восьми стран. Соперниками России стали военнослужащие Германии, Франции, Испании, Бельгии, Эстонии, Голландии и Люксембурга.
Российская команда была полностью экипирована и вооружена продукцией Концерна «Калашников»: комплектами многослойной военной одежды и экипировки, а также автоматами АК-74 и пистолетами Ярыгина.
Чемпионат проходил 26-30 марта 2018 года в городе Марш-ан-Фамен под эгидой международного совета военного спорта (CISM). Команда выступала на этом чемпионате впервые.
Ранее ФАН передавало, что «Калашников» планирует начать серийное производство новейших лёгких пулемётов РПК-16.
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