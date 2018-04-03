«Волжане-СамГТУ» вышли в 1/4 финала Премьер-лиги Международного Союза КВН

Как сообщает администрация областного центра, по итогу игры 1/8 финала Премьер-лиги МС КВН, прошедшей 2 апреля в Москве в ММЦ «Планета КВН», победителями стали команды «Волжане-СамГТУ», «Казань» и «Система зажигания».

Три эти команды проходят в следующий этап сезона напрямую, ещё три команды остаются в режиме ожидания до конца всех игр этапа 1/8 Премьер-лиги МС КВН.

Напомним, в игре приняли участие команды: «Волжане-СамГТУ» — г. Самара, «Громокошки» — г. Липецк, «Казань» — г. Казань, «Центр культуры» — г. Луганск, «Система зажигания» — г. Елабуга, «Ин-Яз» — г. Минск, «Рязанский проспект» — г. Москва, «Девичья сборная» — г. Челябинск.

Команда КВН «Волжане-СамГТУ» представляет губернию в телевизионной Премьер-лиге КВН при поддержке правительства Самарской области, администрации Самары и администрации Самарского государственного технического университета.