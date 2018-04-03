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Берг провел заседание областной комиссии по пограничной безопасности
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Берг провел заседание областной комиссии по пограничной безопасности 

РИА «ФедералПресс» 56 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Члены комиссии рассмотрели вопросы, касающиеся мер противодействия угрозам безопасности Российской Федерации во время проведения чемпионата мира по футболу, а также оборудования карантинной полосы на оренбургском участке российско-казахстанской государственной границы и установлении ветеринарного режима, сообщает пресс-служба правительства региона.
Юрий Берг отметил, что необходимо повысить эффективность дяетельности всех ведомств, в том числе и в период пожароопасного сезона.
Подобные заседания комиссий будут проводиться регулярно.
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