Губернатор Дмитрий Миронов наградил ярославских фристайлистов 

Торжественная церемония состоялась во вторник, 3 апреля. Дмитрий Миронов вручил тренерам и их подопечным, участвовавшим в Олимпиаде в Южной Корее, региональные награды.
«Главным триумфатором большой ярославской команды стал Илья Буров, — написал губернатор на своей официальной странице в социальных сетях. — Он в тяжелейшей борьбе завоевал для России бронзовую медаль. Еще раз поздравляю Илью и его тренера Александра Николаевича Понгильского».
Буров и его тренер получили сертификаты на однокомнатные квартиры и медали «За труды во благо земли Ярославской» II степени. Остальным спортсменам вручили денежные премии.
В ответ фристайлисты вручили Миронову шлем с автографами.