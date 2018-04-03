Губернатор Дмитрий Миронов наградил ярославских фристайлистов

Торжественная церемония состоялась во вторник, 3 апреля. Дмитрий Миронов вручил тренерам и их подопечным, участвовавшим в Олимпиаде в Южной Корее, региональные награды.

«Главным триумфатором большой ярославской команды стал Илья Буров , — написал губернатор на своей официальной странице в социальных сетях. — Он в тяжелейшей борьбе завоевал для России бронзовую медаль. Еще раз поздравляю Илью и его тренера Александра Николаевича Понгильского».

Буров и его тренер получили сертификаты на однокомнатные квартиры и медали «За труды во благо земли Ярославской» II степени. Остальным спортсменам вручили денежные премии.

В ответ фристайлисты вручили Миронову шлем с автографами.