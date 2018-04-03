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Губернатор Дмитрий Миронов наградил ярославских фристайлистов
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Губернатор Дмитрий Миронов наградил ярославских фристайлистов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Торжественная церемония состоялась во вторник, 3 апреля. Дмитрий Миронов вручил тренерам и их подопечным, участвовавшим в Олимпиаде в Южной Корее, региональные награды.
«Главным триумфатором большой ярославской команды стал Илья Буров, — написал губернатор на своей официальной странице в социальных сетях. — Он в тяжелейшей борьбе завоевал для России бронзовую медаль. Еще раз поздравляю Илью и его тренера Александра Николаевича Понгильского».
Буров и его тренер получили сертификаты на однокомнатные квартиры и медали «За труды во благо земли Ярославской» II степени. Остальным спортсменам вручили денежные премии.
В ответ фристайлисты вручили Миронову шлем с автографами.
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