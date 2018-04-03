Ещё
Зобнин, Боккетти и Таски полетели со «Спартаком» в Самару
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зобнин, Боккетти и Таски полетели со «Спартаком» в Самару 

Советский спорт 49 минут назад
«Спартак» отправился в Самару на матч ¼ финала Кубка России с «Крыльями Советов», сообщает официальный сайт клуба.
Главный тренер команды Массимо Каррера взял в поездку 23 игрока:
вратари: Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко;
защитники: Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Никола Максимович, Сердар Таски, Марко Петкович;
полузащитники: Артем Тимофеев, Роман Зобнин, Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Софьян Ханни, Педро Роша;
форварды: Зе Луиш, Луис Адриано.
Напомним, матч должен был состояться 28 февраля, но был перенесен из-за холодной погоды.
Перед вылетом в Самару «Спартак» провел тренировку, которой предшествовало теоретическое занятие.
Матч «Крылья Советов» — «Спартак» пройдет 4 апреля на стадионе «Металлург» в Самаре. Начало — 17:30 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Советский спорт: последние новости
Дмитрий Ярошенко: Помню, как Бьорндален срезал дистанцию на ЧМ Бывший врач «Спартака»: Лечил всех, включая Федуна и его семью Валерий Газзаев: У меня есть предложение по внесению изменений в налоговые льготы для спонсоров клубов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборную России лишили серебра53
Голый заезд22
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Когда „Спартак“ проигрывает, все валят на врачей»1
Пять хоккеистов «Салавата Юлаева» покинули команду
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение