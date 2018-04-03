Зобнин, Боккетти и Таски полетели со «Спартаком» в Самару 

«Спартак» отправился в Самару на матч ¼ финала Кубка России с «Крыльями Советов», сообщает официальный сайт клуба.
Главный тренер команды Массимо Каррера взял в поездку 23 игрока:
вратари: Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко;
защитники: Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Никола Максимович, Сердар Таски, Марко Петкович;
полузащитники: Артем Тимофеев, Роман Зобнин, Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Софьян Ханни, Педро Роша;
форварды: Зе Луиш, Луис Адриано.
Напомним, матч должен был состояться 28 февраля, но был перенесен из-за холодной погоды.
Перед вылетом в Самару «Спартак» провел тренировку, которой предшествовало теоретическое занятие.
Матч «Крылья Советов» — «Спартак» пройдет 4 апреля на стадионе «Металлург» в Самаре. Начало — 17:30 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча