Гендиректор «Тосно»: «Проблем с арендой „Петровского“ у нас нет»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прояснил «СЭ» ситуацию с проведением домашних матчей в Санкт-Петербурге.

— Проблем с арендой стадиона «Петровский» нет, все оплачено, планируем провести все три оставшихся игры на этой арене, — подчеркнул Матюшенко. — «Рубин» принимали в Саранске только из-за плохих погодных условий в Петербурге, решили поберечь газон. Больше такого, надеюсь, не будет, погода ожидается благоприятная.

Напомним, что 10 марта в рамках 22-го тура РФПЛ тосненцы провели домашнюю встречу с казанцами в Саранске из-за заморозков в Северной столице, и уступили — 0:1. Клуб из Ленинградской области идет на 15-м месте в чемпионате, набрав 23 очка. В этом сезоне клубу осталось провести 3 домашних матча: с «Уралом», «Амкаром» и «Динамо». (Иван ТОРОПЦЕВ)