Тихонов: «Бьерндалену можно было закончить карьеру после ОИ-2014, редко кто уходит на пике»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о завершении карьеры Уле-Эйнар Бьерндалена.

«В первую очередь, он запомнился своими спортивными результатами, этого у него не отнять, он — человек номер один. Всегда очень жаль, что уходят такие звезды, как Бьерндален. Думаю, что звездный час у него был на Олимпиаде в Сочи, когда можно было закончить карьеру, но редко кто уходит на пике.

Каждому спортсмену кажется, что он еще может, и что он в силе. Но настало время, тем более у него результаты упали. Я слышал, что у него какие-то медицинские показани. Очень жаль, это великий спортсмен, я думаю, он найдет себя и вне спорта. Он, кстати, живет в Минске, у него звездная семья. Я думаю, что самое лучшее — поездить ему годик повариться в этом климате мирового биатлона и помочь Дарье Домрачевой выиграть Большой Хрустальный глобус. Мы, кстати, живем с ним в одном доме в Минске.

Ходим ли мы в гости к друг другу? К сожалению, пока нет, потому что он все время в разъездах. Но я думаю, побываем обязательно», — сказал Тихонов беседе с корреспондентом Sport24.ru Араратом Мамбреяном.