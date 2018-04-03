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Суд отказал Бьелсе в выплате компенсации со стороны «Лилля»
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Суд отказал Бьелсе в выплате компенсации со стороны «Лилля» 

SPORT24.ru 44 минуты назад
«Лилль» выиграл второй суд у бывшего главного тренера команда Марсело Бьелсы, сообщает Le quipe. На этот раз французское правосудие отклонило требование аргентинского специалиста о выплате более шести миллионов евро в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта. Также суд обязал Бьелсу выплатить клубу 3000 евро в качестве судебных издержек.
В ходе первого процесса суд приговорил Бьелсу за нанесения ущерба имиджу клуба, а также отказал ему в выплате со стороны клуба 18,6 млн евро, которые он должен был получить по двухлетнему контракту.
15 декабря Бьелса был уволен из «Лилль», главным тренером которого стал в мае 2017 года. От управления командой аргентинца отстранили еще 22 ноября.
Ходили слухи, что «Лилль» уволил Бьелсу из-за его поездки в Чили к тренеру по физподготовке Луису Марии Бонини, который умер через несколько дней после их встречи.
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