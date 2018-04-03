Чудов: «Мне приятно, что я обыгрывал Бьерндалена на пике его карьеры»

Российский биатлонист, трехкратный чемпион мира высказался о Уле-Эйнар Бьерндалене, который сегодня объявил о завершении карьеры биатлониста.

«Я рад, что у него сложилась такая прекрасная карьера. Наверное, время пришло, человек заканчивает. Думаю, он будет продолжать в другом направлении, и там добьется таких же больших высот.

Он всегда запомнится своими победами и достижениями. Мне приятно, что я с таким легендарным спортсменом соревновался в свое время и обыгрывал на пике его карьеры в лучшие его годы», — сказал Чудов беседе с корреспондентом Sport24.ru Араратом Мамбреяном.