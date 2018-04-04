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В кинотеатре на Люблинской покажут советский фильм «Белый Бим Черное ухо»
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В кинотеатре на Люблинской покажут советский фильм «Белый Бим Черное ухо» 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: У нас в Текстильщиках
В кинотеатре «Молодежный», который расположен на улице Люблинской, 8 апреля покажут советский фильм по мотивам повести Гавриила Троепольского «Белый Бим Черное ухо». Об этом рассказала методист-администратор по бесплатным благотворительным проектам кинотеатра Анна Болдырева.
— По сюжету кинокартины, сеттер Бим, родившийся белым, а не черным, как того требует порода, живет со своим хозяином Иваном — писателем, охотником, фронтовиком. Мудрый и добрый мужчина взял щенка к себе, несмотря на дефект окраса, который поставил крест на родовой «карьере» четвероногого. Когда Иван попадает в больницу, Бим отправляется к соседке писателя, — поделилась Анна Болдырева.
Вход свободный по предварительной регистрации на сайте сети кинотеатров «Москино». Начало в 11.00. Адрес: улица Люблинская, 11. (мю)
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