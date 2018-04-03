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Фестиваль «Индивидуальный ЧирЛидер» прошел в Выхине-Жулебине
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Фестиваль «Индивидуальный ЧирЛидер» прошел в Выхине-Жулебине 

Управа района Выхино-Жулебино 44 минуты назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В культурном центре «Лидер» района Выхино-Жулебино состоялся праздник искусства и спорта — фестиваль «Индивидуальный ЧирЛидер».
Участники продемонстрировали зрителям высокий уровень подготовки, поэтому выбрать лучших представителей необычного спорта оказалось нелегкой задачей. Перед гостями культурного центра и членами жюри развернулась настоящая спортивная борьба, которая подарила самые приятные впечатления.
По итогам фестиваля в категории 5–8 лет золото завоевала Ульяна Серегина, серебро — Арина Бабанова, бронзу — Вера Бызеева. Среди детей 9–13 лет победительницей стала Екатерина Копылова, второе место заняла Эмилия Хисяметдинова, а третье — Полина Фенчева. Все участники получили дипломы и сладкие сувениры. (вт)
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