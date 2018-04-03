«Манчестер Сити» не станет покупать Иско

«Манчестер Сити» не собирается покупать Иско в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Manchester Evening News, ссылаясь на собственные источники в клубе.

"Горожане" охотятся за Иско ещё с 2013-го года, но тогда футболист предпочёл перейти из «Малаги» в "Реал"

В последнее время Иско получает не так много игровой практики в составе «сливочных», в связи с чем снова появились слухи о его возможном переходе в «Манчестер Сити».

Тем не менее, Хосеп Гвардиола не заинтересован в приобретении Иско и преследует другие цели.