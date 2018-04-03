У «Водника» появился новый главный тренер 

Сегодня хоккейный клуб «Водник» заключил первые контракты на следующий сезон.
Новым главным тренером команды стал Николай Ярович, который уже два года входит в тренерский штаб «Водника». Его помощником будет Иван Калинин, тренировавший раньше молодых спортсменов.
Капитан «Водника» Евгений Дергаев продолжил контракт и останется капитаном как минимум еще два года.
— «Водник» — моя родная команда. Именно здесь я вырос как спортсмен. Кроме этого, у меня недавно родилась дочка и мне хочется, чтобы семья была рядом со мной. Поэтому ближайшее будущее — своё и своей семьи — я связываю с Архангельском, — рассказал Евгений Дергаев.
В прошлом сезоне Евгений в девятый раз подряд стал лучшим бомбардиром северян. Он забил 38 мячей и сделал 5 результативных передач. Играя в национальной сборной, он стал чемпионом мира и победителем международного турнира «Четырёх наций».