У «Водника» появился новый главный тренер

Сегодня хоккейный клуб «Водник» заключил первые контракты на следующий сезон.

Новым главным тренером команды стал Николай Ярович , который уже два года входит в тренерский штаб «Водника». Его помощником будет Иван Калинин , тренировавший раньше молодых спортсменов.

Капитан «Водника» Евгений Дергаев продолжил контракт и останется капитаном как минимум еще два года.

— «Водник» — моя родная команда. Именно здесь я вырос как спортсмен. Кроме этого, у меня недавно родилась дочка и мне хочется, чтобы семья была рядом со мной. Поэтому ближайшее будущее — своё и своей семьи — я связываю с Архангельском, — рассказал Евгений Дергаев.

В прошлом сезоне Евгений в девятый раз подряд стал лучшим бомбардиром северян. Он забил 38 мячей и сделал 5 результативных передач. Играя в национальной сборной, он стал чемпионом мира и победителем международного турнира «Четырёх наций».