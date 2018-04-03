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Непомнящий рассказал о своём отношении к изменениям в регламенте РФПЛ о перенесённых матчах
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Непомнящий рассказал о своём отношении к изменениям в регламенте РФПЛ о перенесённых матчах 

RT на русском 2 часа назад
Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий в разговоре с RT рассказал о своём отношении к изменениям в регламенте Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) о перенесении матчей на нейтральные поля. «Переносы матчей на нейтральные поля я вполне приветствую. Играть на хорошем газоне — это важно. Но это неправильно по отношению к болельщикам. По-моему, подобное происходит только в нашей стране. Поэтому РФПЛ приняли такое решение, чтобы команды следили за состоянием газонов на своих стадионах. Я придерживаюсь аналогичной позиции. Главное действующее лицо в футболе — болельщики. Он создан для них, а не для самих игроков. Поэтому, когда игра переносится в другой город за 5 тыс. километров, решение может вызывать недопонимание. По регламенту у каждой команды есть домашнее поле и резервный стадион. Не должно быть такого, что матч должен был пройти в Екатеринбурге, а в итоге будет проводиться в Сочи», — сказал Непомнящий.
Ранее Гусев поддержал решение РФПЛ запретить командам переносить матчи на поле соперника.
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