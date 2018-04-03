Гусев рассказал о слабых сторонах проведения перенесённого матча в родном регионе команды

Бывший футболист московского ЦСКА Ролан Гусев в беседе с RT выразил мнение, что правило о проведении перенесённого матча в родном регионе имеет слабые стороны. «Если встреча будет проводиться в Хабаровске в декабре, то могут возникнуть проблемы. Конечно, проводить матч при температуре -20 ˚С нельзя. И в такой ситуации правило о переносе игры в родной регион может не помочь. В таком положении РФПЛ в очередной раз придётся принимать экстренные решения, чтобы обеспечить проведение встречи», — сказал Гусев.

Ранее Непомнящий рассказал о своём отношении к изменениям в регламенте РФПЛ о перенесённых матчах.