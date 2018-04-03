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Гусев рассказал о слабых сторонах проведения перенесённого матча в родном регионе команды
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Гусев рассказал о слабых сторонах проведения перенесённого матча в родном регионе команды 

RT на русском 2 часа назад
Бывший футболист московского ЦСКА Ролан Гусев в беседе с RT выразил мнение, что правило о проведении перенесённого матча в родном регионе имеет слабые стороны. «Если встреча будет проводиться в Хабаровске в декабре, то могут возникнуть проблемы. Конечно, проводить матч при температуре -20 ˚С нельзя. И в такой ситуации правило о переносе игры в родной регион может не помочь. В таком положении РФПЛ в очередной раз придётся принимать экстренные решения, чтобы обеспечить проведение встречи», — сказал Гусев.
Ранее Непомнящий рассказал о своём отношении к изменениям в регламенте РФПЛ о перенесённых матчах.
RT на русском: последние новости
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