Домрачева: Бьорндален показал пример того, как быть человеком

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала, что высоко ценит своего мужа Уле-Эйнара Бьорндалена.

Уле-Эйнар Бьорндален ! Король биатлона, король и в жизни. Горжусь этим мужчиной. Мужчина, разбивший границы. Мужчина, разбивший стереотипы.

Его спортивная карьера — пример для миллионов, как бороться и стремиться к цели. Карьера, которая будет вдохновлять ещё множество поколений.

Его поведение по жизни — пример для всех, как уважать других. Как сохранять лицо перед трудностями. Как быть выше подводных игр. Как быть человеком. Просто победитель", — написала Домрачева в своём «инстаграме».

Сегодня Бьорндален объявил о завершении карьеры.