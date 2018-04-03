Домрачева: Бьорндален показал пример того, как быть человеком 

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала, что высоко ценит своего мужа Уле-Эйнара Бьорндалена.
«Уле-Эйнар Бьорндален! Король биатлона, король и в жизни. Горжусь этим мужчиной. Мужчина, разбивший границы. Мужчина, разбивший стереотипы.
Его спортивная карьера — пример для миллионов, как бороться и стремиться к цели. Карьера, которая будет вдохновлять ещё множество поколений.
Его поведение по жизни — пример для всех, как уважать других. Как сохранять лицо перед трудностями. Как быть выше подводных игр. Как быть человеком. Просто победитель", — написала Домрачева в своём «инстаграме».
Сегодня Бьорндален объявил о завершении карьеры.