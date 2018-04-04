«Король биатлона, король и в жизни»

Скорый уход Уле-Эйнара Бьорндалена из спорта казался неизбежным, а итоге все равно вышел внезапным. Человек, которого долгие годы пытались обыграть всесильные соотечественники-норвежцы, немцы и россияне, 3 апреля объявил, что заканчивает со спортом. Пускай его последний сезон получился провальным, но факт остается фактом: биатлон покинул один из его лучших представителей. «Лента.ру» вспоминает величайшие победы спортсмена.

Возможно, ему стоило уйти куда раньше. Еще после Сочи-2014 Уле-Эйнар Бьорндален задумался о завершении выдающейся карьеры, но что-то его остановило. Точнее, наоборот, заставило двигаться дальше. Став восьмикратным олимпийским чемпионом, норвежец замахнулся на Пхенчхан. К тому располагали и результаты: в 40-летнем возрасте спортсмен хоть и не был близок к Большому Хрустальному глобусу, но за отдельные победы на этапах Кубка мира он боролся. Игры в Южной Корее должны были стать для него восьмыми. Но не стали.

Сезон 2017/18 он провел просто ужасно. Скомканная летняя подготовка, проблемы со здоровьем уже по ходу и прогресс молодых норвежцев оставили его за бортом олимпийской сборной. Бьорндален вдруг оказался в непривычной для себя позиции: ему не аплодировали после очередной победы, а сочувствовали и жалели. Впрочем, сам Уле-Эйнар никогда не жаловался и не плакал. Для него не существовало болячек, которыми можно было бы оправдать неудачи, равно как и причин отдавать то, что ему нужно было сильнее всего, — победы.

Во взрослый биатлон он пришел в статусе сильнейшего молодого спортсмена в мире. Было это в 1993-м, когда в самом расцвете были, например, Анфиса Резцова, Рикко Гросс или Сергей Чепиков . Примерно полтора года спустя он впервые поднялся на пьедестал почета в Кубке мира, а до этого съездил на первую Олимпиаду в карьере.

Ехать пришлось недалеко: Игры проходили в норвежском Лиллехаммере, так что для молодого Бьорндалена и его партнеров они были домашними. Для Уле-Эйнара эта Олимпиада стала единственной, на которой он остался без медалей. Спустя четыре года, в Нагано, он выиграл первую же гонку — спринт. Серебро в эстафете стало приятным бонусом и, пожалуй, затравкой перед главным стартом. Впереди был Солт-Лейк-Сити.

2002-й год стал, возможно, главным в карьере Бьорндалена. 28-летний спортсмен вышел на пик физических и психологических возможностей и выдал Олимпиаду имени себя: в США он победил в индивидуальной гонке, спринте, пасьюте и эстафете. Не покорился только масс-старт — олимпийского золота в этой дисциплине у норвежца так и не появится.

Бьорндален был довольно эгоистичным: в конце сезона 2006/07 он не дал французу Рафаэлю Пуаре, одному из своих главных соперников, победить в последней гонке в карьере. Француз, кстати, младше Бьорндалена на полгода и уже десять лет как завязал со спортом. У норвежца, видимо, тяга к победам управляла движениями тела. В том сезоне Уле-Эйнар не стал первым в общем зачете Кубка мира. На троне его сместил немец Михаэль Грайс , но только на один год. На свое место Бьорндален вернулся уже в 2008-м, а в следующем сезоне еще раз показал, кто главный в мировом биатлоне.

С того момента великий чемпион начал сдавать. Его тело старело и не выдерживало привычных нагрузок. Норвежец стал часто выпадать даже из десятки. В олимпийском сезоне 2009/10 его мотало из стороны в сторону: внезапно сбился прицел, а лыжи ехали уже не так быстро. В Ванкувере он все равно хотел выиграть личное золото после «позорных» (по собственному выражению) серебряных и бронзовых наград Турина-2006, но в итоге стал шестикратным чемпионом, победив только в эстафете.

Еще через четыре года Бьорндалена воспринимали скорее как музейный экспонат на трассе, чем как реального претендента на пьедестал. Но именно в Сочи, спустя 12 лет, он снова стал олимпийским чемпионом сам, без помощи партнеров. Причем момент долгожданного триумфа он решил не откладывать, победив в спринте. Дальше стало хуже: все чаще в его статистике появлялись страшные 30-е и 40-е места, а на пьедестале он появлялся все реже.

Сезон 2017/18 стал последней каплей: 51-е место в общем зачете, проблемы со здоровьем и отказ норвежской сборной от его услуг. Слухи о том, что норвежец собирается заканчивать, принимали все более отчетливые формы. Все ждали, что на последнем этапе Кубка мира он объяснит, что к чему. Но этого не последовало. Только через две недели Уле-Эйнар созвал специальную пресс-конференцию, еще до начала которой все стало окончательно ясно.

«С 2008 года я испытываю проблемы с сердцем. У меня хроническая аритмия. В последний сезон она стала более серьезной и тревожащей. У меня возникали проблемы во время тренировок и подготовок к гонкам», — рассказал на встрече с журналистами Бьорндален. В этот раз он был предельно откровенен. Оказалось, что уже 10 лет его беспокоит еще и желудок: «У меня регулярно бывает изжога и кислотный рефлюкс. Я никогда никому не говорил об этом. Несмотря на то что мне удалось приспособиться к болям, я так и не смог решить эту проблему».

Со всеми трудностями ему уже давно помогает справиться Дарья Домрачева . Белорусская биатлонистка в 2016-м родила Бьорндалену дочь Ксению, и с того момента жизнь Уле-Эйнара изменилась. Не могла не измениться. Просто найти няню — не вариант, поэтому семья стала отбирать у него много времени и в то же время придавать больше сил, особенно когда у норвежца не получалось ничего.

«Король биатлона, король и в жизни. Горжусь этим мужчиной. Мужчина, разбивший границы, мужчина, разбивший стереотипы. Его спортивная карьера — пример для миллионов, как бороться и стремиться к цели. Карьера, которая будет вдохновлять еще множество поколений. Его поведение по жизни — пример для всех, как уважать других. Как сохранять лицо перед трудностями. Как быть выше закулисных игр. Как быть человеком. Просто победитель», — написала Дарья в письме мужу. В 44 года его спортивная карьера завершилась. А жизнь только началась.