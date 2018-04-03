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Команда пенсионеров из Митина выступила на окружных соревнованиях
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Команда пенсионеров из Митина выступила на окружных соревнованиях 

Управа района Митино 2 часа назад
Фото: Управа района Митино
Команда района Митино приняла участие в финальных окружных соревнованиях по комбинированной эстафете. Состязания проводились в физкультурно-оздоровительном комплексе «Динамика» в рамках спартакиады пенсионеров СЗАО.
— Комбинированная эстафета проводилась в следующих дисциплинах: бег на дистанции 20 метров, три броска в баскетбольное кольцо, метание трех дротиков, — рассказали в пресс-службе Центра физической культуры и спорта СЗАО.
По итогам турнира будет сформирована сборная округа для участия в городских соревнованиях. (ср)
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