Команда пенсионеров из Митина выступила на окружных соревнованиях

Команда района Митино приняла участие в финальных окружных соревнованиях по комбинированной эстафете. Состязания проводились в физкультурно-оздоровительном комплексе «Динамика» в рамках спартакиады пенсионеров СЗАО.

— Комбинированная эстафета проводилась в следующих дисциплинах: бег на дистанции 20 метров, три броска в баскетбольное кольцо, метание трех дротиков, — рассказали в пресс-службе Центра физической культуры и спорта СЗАО.

По итогам турнира будет сформирована сборная округа для участия в городских соревнованиях. (ср)