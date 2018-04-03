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Турнир здоровья устроят в Митине
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Турнир здоровья устроят в Митине 

Управа района Митино 2 часа назад
Фото: Управа района Митино
Турнир «В путь-дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся!», посвященный Всемирному дню здоровья, проведут в Митине. Всех желающих ждут 6 апреля в библиотеке № 233 по адресу: 3-й Митинский переулок, дом 2. Начало в 11.00. Вход свободный.
Как рассказала начальник отдела маркетинга и рекламы Централизованной библиотечной системы СЗАО Татьяна Иванова, участники турнира здоровья совершат увлекательное путешествие по станциям: «Лесная аптека», «Ядовитые растения», «Вредные привычки», «Витаминная», «Неболейка», «Спортивная» и «Волшебный мешочек». (ср)
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