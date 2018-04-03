Турнир здоровья устроят в Митине

Турнир «В путь-дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся!», посвященный Всемирному дню здоровья, проведут в Митине. Всех желающих ждут 6 апреля в библиотеке № 233 по адресу: 3-й Митинский переулок, дом 2. Начало в 11.00. Вход свободный.