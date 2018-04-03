Домрачева про Бьорндалена: горжусь этим мужчиной 

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева на своей странице в Instagram опубликовала пост, который посвятила своему супругу норвежцу Уле-Эйнару Бьорндалену. Ранее тот объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры.
"Король биатлона, король и в жизни. Горжусь этим мужчиной, — написала Домрачева. — Мужчина, разбивший границы, мужчина, разбивший стереотипы. Его спортивная карьера — пример для миллионов, как бороться и стремиться к цели. Карьера, которая будет вдохновлять еще множество поколений".
And the WINNER IS… OLE EINAR BJØRNDALEN! The KING OF BIATHLON, the KING IN LIFE. Very proud of this MAN. Man who broke a limits, Man who broke stereotypes. His sport career-is example for millions how to fight for the goal. Career wich will inspire many generations after. His behavior in life — example for everyone how to respect other. How to keep a face infront of difficulties. How to be higher of underground games. How to be a HUMAN. Simply a WINNER… #SIMPLYTHEBEST #proud #Bjørndalen #SimplyAWinner #beautifulathlete #KING И ПОБЕДИТЕЛЬ…УЛЕ ЭЙНАР БЬЁРНДАЛЕН! КОРОЛЬ БИАТЛОНА, КОРОЛЬ И В ЖИЗНИ. Горжусь этим Мужчиной. Мужчина, разбивший границы, Мужчина, разбивший стереотипы. Его спортивная карьера-пример для миллионов, как бороться и стремиться к цели. Карьера, которая будет вдохновлять ещё множество поколений. Его поведение по жизни — пример для всех, как уважать других. Как сохранять лицо перед трудностями. Как быть выше подводных игр. Как быть ЧЕЛОВЕКОМ. Просто ПОБЕДИТЕЛЬ… #БЬЁРНДАЛЕН #победитель #КОРОЛЬ
Публикация от Darya Domracheva (@dadofun) 3 Апр 2018 в 6:10 PDT