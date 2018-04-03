Сборная КВН филиала «Кировэнерго» одержала победу в Весеннем фестивале лиги предприятий города Кирова

30 марта 2018 года в Кирове состоялся Весенний фестиваль КВН лиги предприятий.

В мероприятии приняли участие 7 команд, представляющих крупнейшие предприятия города Кирова. Каждая из них приготовила для зрителей творческое приветствие. Кроме того, участники сборных лиги предприятий попробовали свои силы в «разминке», где им предлагалось оригинально продолжить слова известных песен.

Сборная филиала «Кировэнерго» под названием «Подстанция „Вятка“ порадовала зрителей не только ярким приветствием, но и находчивыми ответами во время „разминки“. Объявляя результаты фестиваля, председатель жюри, шоумен Борис Файбышенко отметил, что был приятно удивлен выступлением команды „Подстанция „Вятка“.

Кроме кубка победителей Весеннего фестиваля лиги предприятий, сборная „Кировэнерго“ получила грамоту как „Самая энергичная команда“ от исполняющего обязанности министра промышленной политики Кировской области Андрея Перескокова.

Отметим, что сборная филиала „Кировэнерго“ — не новичок на сцене фестивалей КВН. Команда энергетиков участвует в выступлениях лиги предприятий города Кирова с 2008 года. В 2010, 2014 и 2016 годах сборная была признана лучшей на этих фестивалях. Кроме того, сборная филиала не раз представляла МРСК Центра и Приволжья на межрегиональных и всероссийских состязаниях энергетиков.

Фото — пресс-служба филиала „Кировэнерго“