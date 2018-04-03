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Стали известны сочетания звеньев на тренировке олимпийской сборной России
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Стали известны сочетания звеньев на тренировке олимпийской сборной России 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
На базе в УТЦ «Новогорск» прошла открытая тренировка олимпийской сборной России под руководством Ильи Воробьёва и Олега Браташа в преддверии матчей Еврочелленджа. Вратари: Судницин, Бочаров, Трушков. «Красные»: Трямкин — Елесин, Кагарлицкий — Красковский — Коршков; «Чёрные»: Береглазов — Минеев, Кошелев — Семёнов — Михеев; «Белые»: Кулик — Провольнев, Лещенко — Дергачёв — Хохлачёв; «Синие»: Демидов — Верещагин, Падакин — Бывальцев — Ильенко, Зернов.
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