Жеребьевка мирового первенства по футболу среди артистов состоялась в Москве

МОСКВА 3 апреля. / ТАСС /. Презентация и жеребьевка восьмого по счету чемпионата мира по футболу среди артистов прошли в Москве. Как анонсировали организаторы, футбольно-музыкальный фестиваль станет хорошим разогревом для любителей футбола перед чемпионатом мира Международной федерации футбола (ФИФА), который пройдет в России в июне-июле.

Соревнования пройдут на московском стадионе «Локомотив» с 25 мая по 3 июня в рамках международной благотворительной акции «Под флагом добра», цель которой — оказание помощи тяжелобольным детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. Слоган предстоящего турнира — «Мир, дружба, добро». «Уверены, что этими тремя понятиями будет пропитано все, что будет происходить», — отметил сопредседатель оргкомитета турнира, композитор Юрий Давыдов

"В планах РФС много артистических проектов, но этот стоит особняком, можно сказать, это ноу-хау России — фестиваль, который объединяет футбол и музыку. Это отличный разогрев перед чемпионатом мира", — отметил глава департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Куликов

"С учетом большого чемпионата мира на наш турнир ложится определенная ответственность и по организации соревнований, и по выступлению сборной России. Тем более, мы не в вакууме, все прекрасно знаем, какая непростая геополитическая ситуация сейчас сложилось, так что радует, что сюда приедут люди со всех уголков мира", — отметил Давыдов. «Пока британские политики призывают к бойкоту чемпионата мира, перед командой артистов Великобритании такого вопроса не стоит. Надо отделять мух от котлет, и мы вместе продолжим осуществлять это правильное дело», — отметил всемирно известный дрессировщик, артист цирка Эдгард Запашный

3 июня по окончании финала турнира состоится благотворительный матч между объединенной командой звезд политики и эстрады «Росич-Старко» и сборной мира, составленной из артистов и футболистов — участников турнира. Гостей турнира ждет обширная культурная программа, в частности на территории стадиона «Локомотив» выступят Эмир Кустурица , группа «Машина времени», 1 июня гости смогут увидеть специальное цирковое представление под управлением Эдгарда Запашного, будет организован так называемый Городок наций, где будут представлены ремесла, кухни стран — участниц турнира, будут выступления этнографических коллективов. 27 мая в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского состоится концерт классической музыки в честь Кустурицы.

Как пройдет турнир

По словам ведущего церемонии журналиста Георгия Твалтвадзе, желающих принять участие в турнире оказалось так много, что организаторам пришлось создать одну команду из представителей нескольких стран: «Интер», который объединит представителей Бразилии, Израиля, Ирана, Казахстана, Нидерландов, Словакии, Эстонии и Японии. «Возможно, в нее войдет и представитель Палестины, причем, отметим, по предложению Израиля», — рассказал Давыдов.

Сборная России выступит в группе C вместе с командами Словении, Белоруссии и Румынии. Группа А объединила сборные Великобритании, Польши, Турции и Парагвая, группа В — Венгрии, Перу, Италии и Аргентины, группа D — Сербии, Южной Кореи, Германии и «Интер».

"В отличие от сборной России на чемпионате мира перед нашей командой стоят самые высокие цели — только победа, постараемся показывать интересный и результативный футбол", — пошутил тренер российской команды, бывший защитник московского "Спартака" Сергей Горлукович.

Чемпионат мира ФИФА пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.