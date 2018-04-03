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Команда школы «Сокол» обыграла футболистов Академии «Спартак»
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Команда школы «Сокол» обыграла футболистов Академии «Спартак» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Юные спортсмены из школы олимпийского резерва №27 «Сокол» одержали победу в открывающем матче турнира партнеров по футболу. Игра состоялась 2 апреля.
Соперниками команды школы «Сокол» выступили спортсмены Академии «Спартак» по футболу имени Федора Черенкова.
— Наш клуб представили ребята 2006 года рождения. Футболисты из «Спартака» были младше. Но это так и задумано, чтобы интерес был. Если выступила бы команда одинаковая по возрасту с нашими ребятами, то исход был бы сразу очевиден, ведь ребята из Академии — очень сильные профессионалы. Игра получилась очень интересная, силы были наравне, и удивительно, что мы одержали победу, — рассказал администратор школы №27 Андрей Чеботарев.
Он уточнил, что турнир партнеров — это цикл матчей, которые организует Академия «Спартак» с клубами и спортивными школами из разных городов России.
Счет первой игры составил 5:1 в пользу команды школы «Сокол». Турнир продолжится до 5 апреля.
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