Команда школы «Сокол» обыграла футболистов Академии «Спартак»

Юные спортсмены из школы олимпийского резерва №27 «Сокол» одержали победу в открывающем матче турнира партнеров по футболу. Игра состоялась 2 апреля.

— Наш клуб представили ребята 2006 года рождения. Футболисты из «Спартака» были младше. Но это так и задумано, чтобы интерес был. Если выступила бы команда одинаковая по возрасту с нашими ребятами, то исход был бы сразу очевиден, ведь ребята из Академии — очень сильные профессионалы. Игра получилась очень интересная, силы были наравне, и удивительно, что мы одержали победу, — рассказал администратор школы №27 Андрей Чеботарев

Он уточнил, что турнир партнеров — это цикл матчей, которые организует Академия «Спартак» с клубами и спортивными школами из разных городов России.

Счет первой игры составил 5:1 в пользу команды школы «Сокол». Турнир продолжится до 5 апреля.