Лучших молодых художников и скульпторов выбирают в Строгановской академии

В МГХПА имени Строганова, расположенной в районе Сокол, 30 марта начался заключительный этап традиционной олимпиады по рисунку, живописи и скульптуре. Об этом сообщил один из организаторов.

— Олимпиада проводится в академии уже девятый год. Оргкомитет олимпиады во главе с исполняющим обязанности ректора Сергеем Курасовым желает всем вдохновения и успеха, — сказал представитель вуза.

Результаты IX Строгановской олимпиады будут опубликованы на официальном сайте академии в течение 10 рабочих дней. (ео)