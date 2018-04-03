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Лучших молодых художников и скульпторов выбирают в Строгановской академии
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Лучших молодых художников и скульпторов выбирают в Строгановской академии 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В МГХПА имени Строганова, расположенной в районе Сокол, 30 марта начался заключительный этап традиционной олимпиады по рисунку, живописи и скульптуре. Об этом сообщил один из организаторов.
— Олимпиада проводится в академии уже девятый год. Оргкомитет олимпиады во главе с исполняющим обязанности ректора Сергеем Курасовым желает всем вдохновения и успеха, — сказал представитель вуза.
Результаты IX Строгановской олимпиады будут опубликованы на официальном сайте академии в течение 10 рабочих дней. (ео)
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