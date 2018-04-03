Ещё
В ФОКе «Братеево» пройдет открытое первенство Южного округа по тхэквондо
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ФОКе «Братеево» пройдет открытое первенство Южного округа по тхэквондо 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Окружной турнир по тхэквондо посвятят памяти москвичей, погибших при исполнении воинского долга. Информацию об этом опубликовали на странице в социальной сети клуба боевых искусств «ПРОСПОРТ» в понедельник, 2 апреля.
Соревнования проведут для спортсменов в возрасте от 6 до 11 лет 22 апреля. Ожидается, что в программу состязаний по тхэквондо включат технические комплексы (туль), спарринг (массоги).
На протяжении соревнований спортсмены демонстрируют один туль по требованию судей, а в финале выполняется сначала туль по выбору, потом заказной (по требованию судей).
— В каждой группе (туль, спарринг) спортсмен награждается дипломом, медалью (1,2,3 место), а абсолютному победителю вручат кубок, — отмечается на сайте клуба боевых искусств.
Управа района Братеево города Москвы: последние новости
Прием заявок на участие в плавательных соревнованиях открыл клуб «Косатка» Жительница Братеева стала «Мисс Грацией - 2018» на окружном конкурсе Футбольная команда «Братеево-Д» сыграл в 27 туре первенства ЮВФЛ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы претенденты на проведение ОИ-20265
Сборную России лишили серебра53
Голый заезд22
Капелло оценил шансы сборной России на ЧМ-2018
Кокорин обвинил Дзюбу во лжи
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение