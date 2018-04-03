В ФОКе «Братеево» пройдет открытое первенство Южного округа по тхэквондо

Окружной турнир по тхэквондо посвятят памяти москвичей, погибших при исполнении воинского долга. Информацию об этом опубликовали на странице в социальной сети клуба боевых искусств «ПРОСПОРТ» в понедельник, 2 апреля.

Соревнования проведут для спортсменов в возрасте от 6 до 11 лет 22 апреля. Ожидается, что в программу состязаний по тхэквондо включат технические комплексы (туль), спарринг (массоги).

На протяжении соревнований спортсмены демонстрируют один туль по требованию судей, а в финале выполняется сначала туль по выбору, потом заказной (по требованию судей).

— В каждой группе (туль, спарринг) спортсмен награждается дипломом, медалью (1,2,3 место), а абсолютному победителю вручат кубок, — отмечается на сайте клуба боевых искусств.