Команда «Улица Театральная» заняла четвертое место в Серпуховской лиге Клуба веселых и находчивых 

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Команда «Улица Театральная» из городского округа Щербинка заняла четвертое место в Открытой серпуховской лиге Клуба веселых и находчивых, которая прошла 31 марта.
— Я выступаю как моно-команда, то есть на сцене я одна. Но мне помогает писать сценарий другая участница, Юлия Голякова. Однако жюри и зрители полюбили меня, поэтому я получаю достаточно поддержки, — поделилась участница коллектива «Улица Театральная» Мария Лебедева.
Все команды прошли в 1/4 финала, который состоится через месяц. Ведется накопительная система баллов для всех участников.
Мария Лебедева отметила, что «Улица Театральная» прошла отбор региональной Лиги КВН Тверской области, которая пройдет в мае. Для участия в данном мероприятии активно ищут новых членов команды.