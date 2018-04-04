Гендиректор «Тосно» призвал расширить РФПЛ уже со следующего сезона

"Я, безусловно, за то, чтобы расширить премьер-лигу. Надо постепенно расширяться.

Объясню почему: тем командам, которые заходят из ФНЛ, сложно сразу адаптироваться к премьер-лиги и закрепиться в ней", — сказал Матюшенко.

Он отметил необходимость сохранить практику переходных матчей и после увеличения количества команд.

"Две играют в переходных матчах — вопросов нет. И при такой схеме, конечно, нужно делать чемпионат России из 18 команд. Можно попробовать даже с нового сезона", — добавил гендиректор «Тосно».

Ранее Матюшенко сообщил, что «Тосно» погасил долги по зарплате игрокам за январь.