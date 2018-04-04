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Гендиректор «Тосно» призвал расширить РФПЛ уже со следующего сезона
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Гендиректор «Тосно» призвал расширить РФПЛ уже со следующего сезона 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко поддержал идею Валерия Газзаева и призвал уже с сезона-2018/19 расширить Российскую премьер-лигу. Слова функционера приводит «Спорт-Экспресс».
"Я, безусловно, за то, чтобы расширить премьер-лигу. Надо постепенно расширяться.
Объясню почему: тем командам, которые заходят из ФНЛ, сложно сразу адаптироваться к премьер-лиги и закрепиться в ней", — сказал Матюшенко.
Он отметил необходимость сохранить практику переходных матчей и после увеличения количества команд.
"Две играют в переходных матчах — вопросов нет. И при такой схеме, конечно, нужно делать чемпионат России из 18 команд. Можно попробовать даже с нового сезона", — добавил гендиректор «Тосно».
Ранее Матюшенко сообщил, что «Тосно» погасил долги по зарплате игрокам за январь.
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