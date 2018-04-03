«МЮ» тоже готов потратить 200 млн евро на Салаха?

Отмечается, что неудачи по ходу сезона привели к тому, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью решил кардинально пересмотреть состав и укомплектовать его сильнейшими игроками, поэтому его цель — заполучить лучшего бомбардира текущего чемпионата Англии.

При этом «красные дьяволы» знают, что «Ливерпуль » не отпустит свою звезду меньше чем за 200 миллионов евро, и, по информации издания, готовы выложить нужную сумму.

Ранее сообщалось, что Салах уже провел переговоры с «Реалом» и выдвинул условия для своего перехода. В частности, египтянин хочет гарантированное место в основе, а также стать вторым после Криштиану Роналду в списке самых высокооплачиваемых игроков команды. Однако нападающий «Ливерпуля » отметил, что его подписание не самое необходимое — по его мнению, «Реалу» гораздо важнее приобрести голкипера.

Салах перешел в «Ливерпуль» из итальянской «Ромы» прошлым летом. В текущем сезоне он провел 42 матча во всех турнирах и забил 37 мячей. Контракт нападающего с «красными» рассчитан до лета 2022 года.