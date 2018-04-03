В Москве открылся 70-метровый бассейн

Если вы давно мечтали научиться кататься на вейкборде, серфе и других водных досках? Или ощутить гравитационные волны на батуте, скалодроме и в скейт-парке? Даже если вы никогда этого не пробовали и тем более, если никогда не слышали — исправить ситуацию поможет спортивно-развлекательный комплекс «Гравитация». Проведите время с друзьями и родными в уникальном пространстве Москвы. Здесь, кроме вейкбординга, скалолазания, батутного спорта, ангтигравити и скейтбординга, вы можете заняться плаванием в 70-метровом бассейне.

"Гравитация" — новое пространство в Москве.

Большинство этих дисциплин вам знакомы, но хочется сделать особый акцент на вейкбординге. Крытый вейк-парк — это первая и единственная в мире площадка, где люди могут полноценно тренироваться или делать первые шаги в вейкбординге круглый год.

Скалолазный центр «Гравитация» — это более 800м2 лазательных поверхностей. Вас ждет 12-метровый стенд для лазания, или, другими словами, зона трудности, с разнообразными зацепами, наклонами и 3D скалой, которая максимально приближена к естественному рельефу боулдеринговый зал — 4,5 метра удовольствия с выходом Top Out, и уникальной конструкцией левитирующее сердце, которое установлено в центре. Ну и какой спорт без разминки? Зона включает в себя: турники, маты, фитнес-коврики, фингерборд, кампусборд, мунборд, скакалки, гимнастические кольца.

"Гравитация" — новое пространство в Москве.

Само по себе скалолазание — удивительный вид спорта, который позволяет лучше узнать

возможности своего тела. При подъеме ощущается прилив сил, энергии и адреналина. Большим преимуществом при лазании является отсутствие риска, при соблюдении техники безопасности; физическая форма. Помимо выносливости, у людей, занимающихся скалолазанием, развивается гибкость суставов, улучшаются ловкость и координация. В то же время при систематических занятиях вы будете на глазах терять лишние килограммы.

Скалолазание признано разновидностью фитнеса в США и странах Европы. А самое главное, никакой рутины — только динамика. Мозговая разгрузка. Приходя полазать вы сменяете обстановку с рутинных работы и учебы, оказываясь в кругу доброжелательных и приятных единомышленников. Скалолазание уникальная дисциплина, позволяющая одновременно развивать все группы мышц. Для поднятия по стене понадобятся сильные руки, ноги, спина и пресс.

"Гравитация" — новое пространство в Москве.

Многие люди приходят на склалодром, чтобы победить свой страх высоты. Высоты они могут и не перестать бояться, но в спорте остаются. Одна из разновидностей скалолазания — боулдеринг. Трассы расположены на относительно небольшой высоте, а в качестве страховки используются маты. При этом трассы могут быть предельно сложными для прохождения, но короткими. Все основные соревнования по скалолазанию проводятся на искусственных рельефах, так как там легче создавать интересные и разнообразные трассы и контролировать результаты.

К тому же с 2020 года дисциплина скалолазание официально включена в программу летних Олимпийских игр.

В скейт-парк комплекса спроектирован совместно с Федерацией скейтбординга России и одна из его зон создана специально для тренировок сборной, которую готовят к выступлению на Олимпиаде в Токио в 2020 году.

"Гравитация" — новое пространство в Москве.

Преимущество «Гравитации» в том, что, несмотря на полярно разные концепции каждой из активностей, их объединяет общая идея. У вас есть возможность попробовать все и постепенно развиваться либо сразу во всех направлениях, либо выбрать одно, которое вам больше всего понравится.

Предварительная запись и подробная информация по телефону: +7 (495) 937-77-07 Все подробности — здесь.