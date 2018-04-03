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Экс-игрок «Зенита» заступился за обвиняемого в педофилии священника
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Экс-игрок «Зенита» заступился за обвиняемого в педофилии священника 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Сергей Семак поделился мнением о бывшем священнике Глебе Грозовском, который в январе 2018 года был осужден за педофилию. По словам Семака, бывший духовник петербургского "Зенита" не виноват.
"Я видел дело. Если там пишут, что преступление совершено в день, когда его вообще не было на территории России, а потом задним числом дату меняют, — где гарантия, что остальные эпизоды верные?" — цитирует специалиста Sports.ru.
Он также отметил, что на суде люди, обвинившие Грозовского, находились под давлением.
17 января 2018 года Грозовский получил 14 лет тюремного заключения в колонии строгого режима. С 2005 года он тесно общался с игроками и тренерами «Зенита» и неофициально работал духовником в стане сине-бело-голубых.
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