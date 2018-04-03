Экс-игрок «Зенита» заступился за обвиняемого в педофилии священника

Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Сергей Семак поделился мнением о бывшем священнике Глебе Грозовском, который в январе 2018 года был осужден за педофилию. По словам Семака, бывший духовник петербургского "Зенита" не виноват.

"Я видел дело. Если там пишут, что преступление совершено в день, когда его вообще не было на территории России, а потом задним числом дату меняют, — где гарантия, что остальные эпизоды верные?" — цитирует специалиста Sports.ru

Он также отметил, что на суде люди, обвинившие Грозовского, находились под давлением.