Валерий Непомнящий: Не должно быть такого, что матч из Екатеринбурга переносился бы в Сочи 

«Переносы матчей на нейтральные поля я вполне приветствую, — цитирует Непомнящего RT. — Играть на хорошем газоне — это важно. Но это неправильно по отношению к болельщикам. По-моему, подобное происходит только в нашей стране. Поэтому в РФПЛ приняли такое решение, чтобы команды следили за состоянием газонов на своих стадионах. Я придерживаюсь аналогичной позиции. Главное действующее лицо в футболе — болельщики. Он создан для них, а не для самих игроков. Поэтому, когда игра переносится в другой город за 5 тыс. километров, решение может вызывать недопонимание. По регламенту у каждой команды есть домашнее поле и резервный стадион. Не должно быть такого, что матч должен был пройти в Екатеринбурге, а в итоге будет проводиться в Сочи».